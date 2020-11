Sanità: inaugurata all'ospedale "Spaziani" di Frosinone tecnostruttura reparto pre triage (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In soli sette giorni - spiega la consigliera regionale Sara Battisti - un reparto pre triage allestito grazie alla tenacia del nuovo dg Pierpaola D'Alessandro, di tutto l'apparato amministrativo e sanitario della Asl e dello Spaziani di Frosinone. Si dimostra che la collaborazione tra Istituzioni e azienda sanitaria e una dirigenza solida possono cambiare rapidamente l'offerta dei servizi sanitari nella Provincia di Frosinone, a favore di tutti i cittadini in questo momento difficile a causa del Covid 19. Agli operatori sanitari tutti il mio sentito ringraziamento". (segue) (Com)