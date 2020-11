Sanità: inaugurata all'ospedale "Spaziani" di Frosinone tecnostruttura reparto pre triage (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avviato - dichiara il presidente Buschini - un nuovo corso per la sanità della nostra Provincia. Stiamo programmando interventi in ogni struttura del territorio per una offerta sanitaria che metta al centro il cittadino. Queste immagini del capoluogo sono straordinarie: efficienza, rapidità di esecuzione, tecnologia e percorsi di umanizzazione per supportare i pazienti nei momenti più delicati. Avevamo prossimo una svolta dopo l'uscita del commissariamento e stiamo rispondendo con i fatti. Grazie alla direttrice D'Alessandro e a tutti coloro che si sono impegnati per questi grandi risultati". (Com)