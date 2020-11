Covid: nel Lazio 2.697 nuovi positivi in diminuzione, Rt scende sotto 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi su oltre 27mila tamponi nel Lazio (+650) si registrano 2.697 casi positivi (-169), 61 decessi e 586 guariti. "Torna sotto il 10 per cento il rapporto positivi/tamponi, sale il numero di ricoveri, +47, e di terapie intensive, +11. Aumentano i tamponi, calano i positivi e i decessi. Il valore Rt scende sotto a 1 e si attesta a 0.9". È quanto afferma l'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covod-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. "Diminuisce il tempo mediano tra la data di inizio sintomi e la data di diagnosi da 4 a 2 giorni. Bene l’indicatore del totale risorse umane dedicate all’attività di tracciamento. Il tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva al 32 per cento e quello di area medica per pazienti Covid al 49 per cento. Non bisogna abbassare la guardia occorre ancora tempo", ha aggiunto Alessio D'Amato. (segue) (Rer)