Commercio: Pica (Confesercenti), Raggi abolisca Cosap e riduca Tari, apra dialogo con Governo

- "Apprendiamo che il presidente del Consiglio Conte valuterà la possibilità di intervenire sulla tassa relativa all'occupazione di suolo pubblico. In un momento di grande difficoltà per i pubblici esercizi, in particolare per la ristorazione e la filiera dell'indotto, è una buona notizia ma è dirimente ed auspicabile un intervento più radicale e incisivo se davvero si vuole sostenere il comparto. Come Fiepet-Confesercenti chiediamo alla sindaca Raggi di intercedere con il Governo per chiedere i fondi necessari per l'abolizione della Cosap per il 2021 e la riduzione della Tari, tassa sui rifiuti". E' quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet Confesercenti di Roma e Lazio.(Com)