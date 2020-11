Sanità: Righini (Fd'I), Sant'Andrea manda chirurgia "in affitto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutto esaurito anche al S.Andrea, per operarsi solo sanità privata. Molto costoso per le casse dell'azienda ospedaliera già appesantite, molto umiliante per medici ed infermieri costretti a chiedere ospitalità nelle cliniche private, alquanto destabilizzante per i pazienti in attesa d'intervento". Così in comunicato Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fd'I. "Anche il S.Andrea - aggiunge - è stato sacrificato interamente sulla trincea Coronavirus dal triumvirato Zingaretti, D'Amato, Marcolongo i quali non hanno imparato nulla dagli errori compiuti nella prima ondata dell'epidemia che fece registrare dati preoccupanti nel nosocomio di via di Grottarossa, con molti sanitari contagiati, un alto numero di interventi rinviati a data da destinarsi e di terapie differite. Ma oltre alle responsabilità del presidente del Lazio e dell'assessore alla Sanità, vanno messe in rilievo quelle della direzione generale, che non ha saputo proporre con forza la scelta di mantenere il S. Andrea ospedale no Covid, in quanto grande struttura multispecialistica, polo sanitario universitario, bacino d'utenza con decine di migliaia di abitanti, ubicato in quadrante strategico della provincia di Roma". (Com)