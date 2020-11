Covid: 36.176 nuovi casi con 250.186 tamponi, stabile al 14,4 la percentuale test-positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 36.176 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore con 250.186 tamponi, in aumento di rispetto ai 234.834 di ieri. Sono questi gli ultimi dati contenuti nel bollettino quotidiano del ministero della Salute. Scende il numero dei morti che oggi sono 653 per un totale di 47.870. Ancora in calo, seppur lieve, la percentuale dei positivi-tamponi, che arriva al 14,4 mentre ieri era del 14,5. Quanto ai dati sanitari, sono 42 in più rispetto a ieri i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati nelle terapie intensive in Italia. Il totale dei posti occupati ammonta oggi a 3.712. I ricoverati con sintomi nelle ultime 24 ore sono 106, rispetto ai 430, per un totale di 33.610. I guariti oggi sono 17.020 per un totale da inizio pandemia di 498.987. La regione con il maggior numero di contagi resta la Lombardia (+7.453), segue il Piemonte (+5.349), il Veneto (+3.753), la Campania (+3.334), il Lazio (+2.697), e l'Emilia Romagna (+2.160).(Rin)