Beni culturali: Zingaretti, interlocuzione con Mibact per salvaguardia Torre Chia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo aver appreso della volontà della famiglia di Pier Paolo Pasolini di mettere in vendita la Torre di Chia a Soriano nel Cimino per l'insostenibilità dei costi di gestione, ci siamo attivati avviando un percorso di interlocuzione con il Mibact per la salvaguardia e la tutela del sito". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "La Torre, già bene tutelato dal ministero per il suo valore culturale e parte della Rete delle dimore storiche del Lazio dal 2017 - aggiunge -, rappresenta un pezzo di memoria storica fondamentale non solo per la nostra regione. Ringraziamo il ministero per l'attenzione che sta dedicando alla vicenda e ribadiamo il nostro interesse a collaborare e sostenere ogni progetto di valorizzazione che si vorrà mettere in campo”.(Com)