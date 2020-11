Tlc: Liuzzi, accelerazione su banda ultralarga resta pilastro del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'accelerazione sui temi della banda ultralarga resta uno dei pilastri di questo governo". Lo ha dichiarato Mirella Liuzzi, sottosegretario allo Sviluppo economico durante il suo intervento al Lombardia digital summit. "Sicuramente c'è ancora tanto da fare perché rappresenta una leva fondamentale per la crescita economica - ha aggiunto Liuzzi - ma sono caduti una serie di totem che per anni hanno bloccato i lavori sulla fibra, non ci sono più scuse per poter dare un'accelerata alla stesura della fibra. Ricordiamo che si tratta uno dei lavori pubblici più importanti degli ultimi vent'anni, connettere in fibra tutto il Paese". (Rem)