Tlc: Liuzzi, 5g spartiacque tecnologico, porterà nuovi modelli di business

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 5g è un autentico spartiacque tecnologico perché ci dà la possibilità di rivedere anche i modelli di business delle aziende". Lo ha dichiarato Mirella Liuzzi, sottosegretario di Stato del ministero dello Sviluppo economico durante il suo intervento al Lombardia digital summit. "Il 5g porterà nuovi modelli di business, basti pensare che porterà una crescita annua supplementare al Pil dello 0,3 per cento, che in periodi di recessione non sono cifre da sottovalutare", ha aggiunto Liuzzi. (Rem)