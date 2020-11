Francia: ministra Transizione ecologica, nessun "black out" questo inverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Transizione ecologica francese, Barbara Pompili, ha assicurato che non ci sarà un "black out" elettrico questo inverno, anche se però si potrebbero verificare "in alcuni momenti" delle interruzioni. "Se avremo delle grosse ondate di freddo bisognerà sicuramente fare della regolazione, lavorare con le industrie affinché blocchino la loro produzione in alcuni momenti", ha detto Pompili ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv". La ministra ha poi ricordato che il sistema elettrico francese è "troppo dipendente dal nucleare" e per questo è necessario "diversificare il mix" energetico in modo da rivolgersi a un'altra fonte quando si hanno problemi.(Frp)