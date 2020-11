Germania: caso Wirecard, ex Ad Wirecard Braun assolve autorità da accuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già amministratore delegato di Wirecard, Makus Braun ha assolto il governo tedesco e l'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin) da accuse e sospetti di comportamenti disonesti nei rapporti e nelle verifiche sulla società. “In nessun momento ho avuto la certezza o ho ricevuto informazioni circa un comportamento disonesto da parte autorità, enti di supervisione o politici”, ha dichiarato Braun. L'ex dirigente ha aggiunto che lo stesso vale per il Consiglio di vigilanza e per i revisori dei conti di Wirecard. Braun ha reso queste dichiarazioni durante l'audizione che ha tenuto oggi innanzi alla commissione parlamentare d'inchiesta che il Bundestag ha istituito per indagare su errori e omissioni del ministero delle Finanze e del Bafin nei controlli su Wirecard. Al lavoro dal 29 ottobre scorso, l'organo intende anche far luce sui contatti tra l'azienda e il governo federale. Fornitore di servizi di pagamento, Wirecard è fallita il 25 giugno scorso dopo essere stata travolta dallo scandalo dei bilanci truccati per 1,9 miliardi di euro. Dimessosi da Ad dell'azienda il 19 giugno, Braun è in custodia cautelare dal 22 luglio. L'Ad si era costituito il 23 giugno, venendo arrestato e rilasciato in meno di 24 ore dietro il pagamento di una cauzione da 5 milioni di euro per poi essere nuovamente arrestato. Sul caso sta indagando la procura di Monaco di Baviera, che ha aperto un'inchiesta per falso in bilancio, frode, manipolazione del mercato e riciclaggio di denaro. Le irregolarità sarebbero iniziate nel 2015. Secondo gli inquirenti, i danni per le banche e gli investitori ammonterebbero a 3,2 miliardi di euro. (segue) (Geb)