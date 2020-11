Germania: caso Wirecard, ex Ad Wirecard Braun assolve autorità da accuse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alla commissione d'inchiesta, Braun ha dichiarato che non aggiungerà altro sul fallimento di Wirecard prima di essere ascoltato dalla procura di Monaco. “Giudici indipendenti decideranno chi è legalmente responsabile” per il crack dell'azienda, ha sottolineato l'ex Ad. Braun ha poi affermato di fidarsi dell'indipendenza e dell'obiettività della magistratura, che farà chiarezza sul caso Wirercad. L'ex dirigente ha quindi invocato ripetutamente il proprio diritto a non rispondere alle domande dei deputati. (Geb)