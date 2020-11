Sociale: Acli Roma, concorso video "il presepe che serve per rinascere ancora"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Promuovere la partecipazione delle famiglie nell'allestimento di un presepe domestico. È con questo obiettivo che le Acli di Roma, in collaborazione con la Fap Acli di Roma, e il Cta di Roma, organizzano la prima edizione del concorso video "Il Presepe che serve per rinascere ancora". Il contest, che si sviluppa a partire da una tradizionale iniziativa del Circolo Acli Padre G. Molinari Cecchina, è ispirato dalla Lettera apostolica "Admirabile signum", firmata da Papa Francesco, il 1 dicembre 2019, a Greccio, luogo dove San Francesco realizzò il primo presepe della storia. L'iniziativa invita a raccontare, attraverso un breve video della durata massima di un minuto, il proprio presepe, per comunicare e condividere, tramite i canali social, quei valori di rinascita, gioia, amore, e contemplazione, racchiusi nella rappresentazione della nascita di Gesù Cristo. (segue) (Com)