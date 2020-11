Sociale: Acli Roma, concorso video "il presepe che serve per rinascere ancora" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla scenografia, all'utilizzo di materiali di recupero, passando per la tecnica di realizzazione e l'originalità, fino al montaggio del filmato, sono tanti gli ambiti su ogni partecipante potrà dare libero spazio alla creatività. La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutte le persone, senza limiti d'età, residenti e domiciliate nel territorio di Roma e Provincia. Per partecipare è necessario postare il proprio filmato sulla pagina ufficiale dell'evento di Facebook "Presepe Che Serve" o sul proprio profilo Instagram, aggiungendo gli hashtag AcliRoma e PresepeCheServe o via email. Il concorso prevede un premio per i primi tre classificati. La scadenza per l'invio dei video è fissata al 6 gennaio 2021. (segue) (Com)