Covid: Coldiretti, shopping Natale per regali salva 5,1 miliardi

- Lo shopping natalizio degli italiani garantisce ossigeno vitale a molte attività produttive Made in Italy con una spesa di ben 5,1 miliardi di euro solo per i regali che sono stati messi sotto l’albero lo scorso anno. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulle previsioni del premier Giuseppe Conte di un Natale più sobrio con la possibilità però “di scambiare doni e permettere all'economia di crescere” nonostante la pandemia. Si tratta di un importo complessivo di 221 euro a famiglia secondo l’analisi della Coldiretti sulla base della Xmas Survey della Deloitte con abbigliamento ed accessori, prodotti alimentari e giocattoli che salgono nell’ordine sul podio dei regali più gettonati insieme a libri e musica. Tra i doni preferiti c’è l’enogastronomia anche per l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola, che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali in casa. Da segnalare – continua la Coldiretti – la preferenza accordata dall’82 per cento degli italiani all’acquisto di prodotti Made in Italy per aiutare l’economia nazionale e garantire maggiori opportunità di lavoro messo a rischio dall’emergenza Covid. In questo contesto una opportunità importante è offerta dall’apertura dei mercati degli agricoltori di Campagna Amica che – conclude la Coldiretti - garantiscono l’origine locale dei prodotti ed il rapporto più diretto con il proprio territorio. (Rin)