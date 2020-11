Usa: borse nuovamente in calo a causa dell'aumento dei contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali indici azionari statunitensi hanno aperto in ribasso questa mattina a causa delle nuove restrizioni imposte in particolare a New York per il contenimento della pandemia di Covid-19. Lo riporta il “Wall Street Journal”, secondo cui l’indice S&P 500 ha perso lo 0,4 per cento in apertura della sessione odierna, il Dow Jones lo 0,15 per cento e il Nasdaq Composite lo 0,1 per cento. A pesare sull’andamento delle borse potrebbero essere anche gli ultimi dati sulla disoccupazione: nell’ultima settimana, secondo i numeri pubblicati oggi dal dipartimento del Lavoro, le nuove richieste di sussidio sono tornate a salire e hanno raggiunto quota 742 mila (711 mila la settimana precedente). All’inizio della settimana le borse avevano invece fatto registrare forti rialzi in virtù dell’ottimismo generato dai dati positivi sull’efficacia dei vaccini sviluppati da Pfizer e Moderna.(Nys)