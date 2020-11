Roma: presidente Municipio VIII, emozione inaugurare murale dedicato a La Karl Du Pigné

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È emozionante per me inaugurare insieme al Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, all'associazione Yourban2030, all’ Olandiamo - ambasciata e consolato generale dei Paesi Bassi in Italia all' Itis Armellini, l'opera 'Outside in' che, grazie al lavoro dell'artista Jdl Judith De Leeuw, darà al quartiere di San Paolo un segno favoloso del riconoscimento dovuto ad una figura storica a cui la nostra città e tutte e tutti quelli che si battono per i diritti civili nel nostro Paese e nel mondo devono molto: Andrea Berardicurti che tutte e tutti abbiamo conosciuto come La Karl Du Pigné". Lo dichiara, in una nota, il presidente del Municipio Roma VIII. (segue) (Com)