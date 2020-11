Roma: presidente Municipio VIII, emozione inaugurare murale dedicato a La Karl Du Pigné (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Karl - aggiunge Ciaccheri - è stata un punto di riferimento che ha valicato i confini del nostro Municipio, ma qua in questo luogo si sono per anni condensate le esperienze di attivismo e di lotta che hanno fatto del Mario Mieli uno dei cuori pulsanti di un’altra città possibile. Riuscire a realizzare quest'opera mettendo in sinergia l'esperienza del Mieli, il ruolo fondamentale all'interno della nostra comunità dei luoghi della formazione e della cultura, come l'Istituto Armellini, e infine la professionalità e soprattutto la capacità di praticare innovazione unita al rispetto dell'ambiente di Yourban 2030, è una connessione che abbiamo curato come Municipio con attenzione e con assoluta ostinazione e siamo felici di essere arrivati ad un risultato straordinario come quello che da oggi tutta la città potrà ammirare in via Tessalonica". (Com)