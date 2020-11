Sanità: Simeone (FI Lazio), infermiere di famiglia in arrivo, presto proposta legge in aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo concluso oggi in commissione Sanità l'esame degli emendamenti alla proposta di legge n. 106, 'Disposizioni per la promozione dell'assistenza infermieristica familiare'. La proposta ora passa all'esame della commissione Bilancio dove sarà esaminata la norma finanziaria, poi tornerà in commissione Sanità per il parere definitivo e, infine, arriverà all'attenzione del Consiglio regionale". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Auspico da tempo il potenziamento dell'assistenza territoriale nella nostra regione. L'introduzione della figura dell'infermiere di famiglia rappresenta un passaggio fondamentale che va nella direzione giusta. C'è la necessità di adottare modelli di assistenza che garantiscano la presa in carico dei cittadini oltre a rendere più efficiente la rete sanitaria". (segue) (Com)