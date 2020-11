Sanità: Simeone (FI Lazio), infermiere di famiglia in arrivo, presto proposta legge in aula (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Personalmente considero l'infermiere di famiglia come il pivot in una squadra di basket. Il fulcro, una figura di smistamento, per non dire il punto focale tra il paziente e la sua famiglia e il medico ospedaliero o di famiglia", continua Simeone. "Naturalmente il ruolo dell'infermiere di famiglia deve assumere un aspetto rilevante nell'ambito del rafforzamento dei servizi sociosanitari. Penso al potenziamento dei servizi domiciliari e di prossimità e per le persone anziane. Il sistema di assistenza socio-sanitario a mio avviso va ripensato. Dobbiamo puntare su un nuovo modello di welfare legato alle attività di cura alle persone, capace far dialogare meglio i servizi sociali di Comuni e Regione, con il sistema sanitario nazionale e regionale, integrando quindi nuove figure sociosanitarie a quelle esistenti. E la figura dell'infermiere di famiglia va introdotta per ridisegnare le nuove frontiere dell'assistenza territoriale", conclude la nota. (Com)