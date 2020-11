Per la difesa di Elder l'omicidio di Cerciello Rega è stato un cortocircuito. La pm: "Lungo 11 coltellate?"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cortocircuito. Così Gabriele Sani, psichiatra consulente della difesa di Finnegan Lee Elder, nel corso del processo in corte d'assise a Roma per l'omicidio del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 a Trastevere, ha definito il momento colto all'imputato quando ha ucciso il militare. "Si è sentito vittima di un agguato, ha perso il controllo e in quella manciata di secondi, tutto è accaduto". A questa ricostruzione il pm Maria Sabrina Calabretta, ha chiesto: "un cortocircuito durato 11 fendenti?". (Rer)