Covid: da rete "Stop affitti Milano" petizione per sospensione pagamento canoni immobili pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I comitati, associazioni e partiti politici che si riuniscono nella rete "Stop affitti Milano" hanno avviato una petizione, indirizzata al sindaco Giuseppe Sala, con la richiesta di sospendere gli affitti degli immobili pubblici a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. "Sedi circoli culturali, che oggi nella crisi sanitaria e sociale rappresentano un presidio culturale e civile, nelle zone periferiche e disagiate della città", si legge in una nota. "Per questo è stato lanciato un appello, affinché si estenda la moratoria degli affitti fin qui concessa e si apra una discussione pubblica sulla necessità di concessione in comodato d'uso degli spazi".(com)