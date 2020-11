Emilia Romagna: i cacciatori potranno spostarsi tra i Comuni per i cinghiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Via libera allo spostamento dei cacciatori dal territorio di un Comune a un altro, anche se appartenenti a Regioni diverse, per la prosecuzione dei piani di contenimento dei cinghiali, che causano gravi danni alle produzioni agricole, oltre a rappresentare una seria minaccia alla circolazione stradale e, soprattutto in questo momento, un possibile veicolo di diffusione della peste suina africana". La precisazione è arrivata dalla Prefettura di Bologna, alla quale proprio ieri si era rivolta la Regione Emilia Romagna per una richiesta di chiarimento sull’interpretazione delle disposizioni che riguardano l’attività venatoria contenute nel Dpcm del 3 novembre scorso. (segue) (Ren)