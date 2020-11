Emilia Romagna: i cacciatori potranno spostarsi tra i Comuni per i cinghiali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, ha accolto con grande soddisfazione il chiarimento: “Ringrazio la Prefettura per aver compreso il rischio che si potrebbe correre se venissero bloccati i piani di controlli del cinghiale. È un risultato importante per il territorio regionale per prevenire eventuali rischi di ordine sanitario legati all’epidemia di peste suina diffusa in altri Paesi europei, oltre che per scongiurare il ripetersi di gravi danni all'agricoltura”. Il parere espresso dalla Prefettura di Bologna dà via libera anche all’attività di controllo faunistico svolta dai coadiutori sotto il coordinamento delle polizie provinciali purché autorizzati da ciascuna Polizia provinciale (Ren)