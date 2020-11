Roma 2021: presidente III municipio, Capitale agricola città a misura d'uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma come distretto urbano del cibo: ecologico, parzialmente autosufficiente, importante volano economico. In piena emergenza climatica e durante la crisi pandemica che sta infiacchendo il tessuto sociale della nostra Capitale, un piano di azione per Roma Agricola da realizzare e attuare nel primo anno di mandato della sindacatura diventa necessario allo scopo di realizzare concretamente la città di domani". Così Giovanni Caudo, candidato alle primarie del centrosinistra per Roma 2021 e presidente del III Municipio, nel corso di Roma Agricola, il dibattito che si è svolto online sulla sua pagina Facebook e che rientra nell'ambito dell'iniziativa Fori Virtuali, il ciclo di incontri tematici a cadenza settimanale per analizzare proposte e possibilità per la Capitale verso 2021. "Occorrerebbe, in primis, riunificare in un unico dipartimento del Comune di Roma tutte le competenze necessarie per gestire le aree agricole, fare politica del cibo, promuovere l'educazione al consumo e al turismo eco sostenibile e responsabile. Ma indispensabile sarebbe anche immaginare e realizzare piani e regolamenti che riguardino i tanti Parchi Agricoli presenti". (segue) (Com)