Roma 2021: presidente III municipio, Capitale agricola città a misura d'uomo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma Agricola, infatti – specifica Caudo - non è la città contro la campagna, piuttosto è la Città-Campagna. Un'occasione concreta di crescita, cultura, innovazione, educazione e turismo. Una possibilità reale di valorizzare pienamente le caratteristiche uniche di questa città: quasi 50 mila ettari di suolo agricolo e una densità demografica relativamente bassa (2.000 abitanti per km quadrato contro i 9.000 circa di Parigi). Aspetti che nella costruzione di una ipotetica città ideale sarebbero oggi quanto mai dirimenti. Altrove, queste tipicità possono solo sognarle o tentare di costruirle a tavolino senza particolari speranze. Roma, invece, già possiede tutto questo: occorre solo mettere a frutto questo enorme potenziale. ". (segue) (Com)