Decreto Sicurezza: Lollobrigida (Fd'I), bene rinvio discussione, priorità sono altre

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, afferma che "come richiesto da Fratelli d'Italia nella scorsa riunione dei presidenti di gruppo, è stato posticipato l'esame in Aula del nuovo decreto Immigrazione, anticipando quello ben più urgente del decreto Emergenze. Da subito - aggiunge in una nota - avevamo denunciato l'assurdità di un calendario d'Aula che avrebbe soltanto incendiato il clima politico ignorando i veri problemi di questa nazione, che sono sicurezza sanitaria ed economica di famiglie e imprese. Le priorità dell'Italia e degli italiani sono ben altre. Quindi bene il rinvio della discussione sul decreto immigrazione, meglio ancora sarebbe abolirla del tutto". (Com)