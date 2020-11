Bielorussia: Kbg inserisce fondatori canale Telegram Nexta nell'elenco organizzazioni terroristiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato per la sicurezza dello Stato (Kgb) della Bielorussia ha incluso i fondatori del canale Telegram Nexta Stepan Putilo e Roman Protasevich nell'elenco delle organizzazioni e delle persone coinvolte in attività terroristiche. L'elenco, pubblicato sul sito web del Kgb, è stato modificato l'ultima volta il 18 novembre. Putilo e Protasevich sono ritenuti dalle autorità bielorusse responsabili di disordini di massa. In precedenza, il ministero degli Esteri bielorusso, Vladimir Makei, ha tenuto un incontro con l'incaricato d'affari della Polonia in Bielorussia, Martin Voitsekhovsky, durante il quale la parte bielorussa ha chiesto l'estradizione urgente di Putilo e Protasevich. (Rum)