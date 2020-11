Speciale infrastrutture: Terzi, da Regione Lombardia finanziamenti per sviluppo sistema idroviario di Mantova e Cremona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno stanziamento di 894.389 euro per interventi relativi alla navigazione sul Po e le idrovie collegate. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore a infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. Risorse che si aggiungono ai 4,6 milioni di euro stanziati con il Piano Lombardia. “Con questa delibera – dichiara l’assessore Terzi - mettiamo in campo 594.389 euro per tre nuovi interventi nel Mantovano, mentre altri 300 mila euro vengono messi a disposizione per ulteriori azioni finalizzate al mantenimento in efficienza del sistema idroviario padano: manutenzioni delle sponde, dragaggi, messa in sicurezza dei manufatti e delle vie navigabili. Risorse che vanno ad aggiungersi al milione e mezzo di euro precedentemente stanziato per l’intervento sulla Conca di Cremona (rifacimento porte di valle, in corso la procedura di affidamento dei lavori) e ad altri 700 mila euro per interventi manutentivi in corso di attuazione su Po e idrovie collegate sia in provincia di Cremona, sia in provincia di Mantova. Questo in aggiunta agli interventi finanziati col Piano Lombardia che ammontano a 4,6 milioni. L’obiettivo è ottenere migliori e più costanti condizioni di navigabilità delle idrovie, accogliendo le indicazioni di Aipo e delle Province di Cremona e di Mantova, che sono gli enti cui la Regione ha affidato le risorse per la gestione del sistema idroviario e dei porti fluviali e per i relativi interventi”. (Com)