- "Sulla rete unica ci siamo ma in questa fase la palla è nel campo degli azionisti di Open Fiber e se l'impegno che abbiamo sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti andrà avanti velocemente". Lo ha detto Alessandro Picardi, vice presidente esecutivo di Tim intervenendo in videocollegamento al Lombardia digital summit. "In questo momento - ha chiosato Picardi - dipende soprattutto da loro". (Rem)