Speciale infrastrutture: Siria, ferrovia Damasco-Aleppo operativa entro fine anno

- Il ministero dei Trasporti della Siria è riuscito a ricostruire la linea ferroviaria Damasco-Aleppo (400 chilometri), che sarà nuovamente operativa entro la fine dell’anno corrente. Secondo l'agenzia di stampa "Sana" lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti di Damasco, Zuhayr Khazim, parlando al parlamento di Damasco. Il ministro ha indicato ai deputati siriani che sono in corso anche lavori per equipaggiare nuovamente gli aeroporti di Aleppo e Latakia. In particolare, ha sottolineato il ministro, i lavori per lo scalo di Aleppo sono attualmente completi al 99 per cento: saranno attivati due collegamenti settimanali con l’Egitto e il Sudan e terminati i lavori per l’allargamento della pista dell’aeroporto. Khazim ha contestualmente annunciato anche il prossimo completamento dei lavori di manutenzione della pista dell’aeroporto internazionale di Damasco. (Res)