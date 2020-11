Speciale infrastrutture: Simeone (FI), bene investimento per Trasversale Lazio sud-Adriatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Trasversale Lazio Sud – Adriatica, inserita nella proposta di deliberazione concernente le 'Priorità progettuali della Regione Lazio per la definizione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza' del 5 novembre 2020, "rappresenta un'occasione unica per lo sviluppo della provincia di Latina e del Lazio". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Ma non può prescindere da un collegamento in pedemontana tra Formia e Cassino - aggiunge - per alleggerire il traffico che si riversa, con i disagi ed i problemi connessi anche sul piano sicurezza, nel centro città". (Com)