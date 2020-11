Speciale infrastrutture: Terna punta su investimenti, 8,9 miliardi in 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna ha deciso di imprimere una forte accelerazione agli investimenti nelle attività regolate in Italia, che nell’arco del Piano industriale 2021-2025 presentato alla comunità finanziaria ammonteranno a 8,9 miliardi di euro con una crescita del 22 per cento rispetto al Piano precedente. Stando al relativo comunicato stampa, Terna prevede che tali investimenti abbiano un importante effetto moltiplicatore in termini di crescita del Pil e creazione di nuovi posti di lavoro: secondo gli studi della società per ogni miliardo di investimenti in infrastrutture se ne generano due o tre in termini di Pil. Il nuovo Piano, prosegue la nota, punta a confermare e rafforzare il ruolo centrale di Terna quale regista e abilitatore del sistema energetico italiano e della transizione energetica, principale realtà in grado di consentire al nostro paese di raggiungere gli obiettivi del green new deal europeo e del Piano nazionale integrato energia e clima, prima fra tutti la riduzione del 55 per cento delle emissioni al 2030, per arrivare a zero emissioni al 2050. (Com)