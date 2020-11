Speciale infrastrutture: Terna, nei prossimi 5 anni importanza sempre maggiore a innovazione e digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi cinque anni, le nuove tecnologie e la digitalizzazione avranno per Terna una sempre maggiore importanza, assumendo via via un ruolo ancor più centrale, perché ormai questi elementi sono imprescindibili per abilitare la transizione energetica a beneficio di tutto il sistema. Stando al Piano industriale 2021-2025 presentato alla comunità finanziaria, la società dedicherà circa 900 milioni di euro, degli 8,9 complessivi, alla digitalizzazione e all’innovazione, proseguendo nelle attività di controllo da remoto delle stazioni elettriche e delle principali infrastrutture, attraverso l’installazione di sistemi di sensoristica, monitoraggio e diagnostica, anche di tipo predittivo, a beneficio della sicurezza della rete e del territorio. L’innovazione e le nuove tecnologie, prosegue la nota, consentiranno inoltre di generare valore per tutto il sistema e il mercato. Fondamentali per il raggiungimento degli sfidanti obiettivi che il Gruppo si è posto, scrive la società, saranno le persone di Terna con le loro straordinarie competenze: il Piano industriale prevede una importante creazione di posti di lavoro. È infatti previsto che gli organici dell’azienda possano crescere del 10 per cento già nei primi tre anni, superando le cinquemila unità: l’attuale complesso scenario impone anche nuovi modelli di organizzazione, resi possibili dalle nuove tecnologie. Questo, prosegue la nota, comporterà una possibile ottimizzazione delle sedi e dell’utilizzo delle stesse, ad esempio tramite uffici virtuali, uffici distribuiti e forme di coworking in grado di garantire al contempo la funzionalità del lavoro e i benefici logistici e di qualità della vita. A tal fine, Terna ha già costituito uno steering committee i cui risultati inizieranno a concretizzarsi già a partire dalla prima metà del 2021. (Com)