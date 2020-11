Speciale infrastrutture: Lega, ponte sullo Stretto indispensabile per sviluppo Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggioranza continua a non voler prendere un impegno preciso per la realizzazione del Ponte sullo Stretto tra Reggio e Messina: anche alla Camera, nelle commissioni riunite Ambiente e Trasporti, è emersa la volontà del governo di prendere tempo, continuare a non decidere e di fatto a bloccare un’opera di cui si parla da 40 anni". Lo dichiarano, in una nota congiunta, il senatore della Lega Pasquale Pepe, responsabile del dipartimento per il Mezzogiorno del partito, e il deputato della Lega Edoardo Rixi, responsabile nazionale Dipartimento Infrastrutture. "Senza Ponte sullo Stretto, il Sud sarà irrimediabilmente escluso dai collegamenti con l’Alta Velocità e di conseguenza anche tagliato fuori dalle possibilità di sviluppo. Il Ponte sullo Stretto rappresenta anche un volano per l’economia del Mezzogiorno, con ricadute occupazionali importanti, a partire dai 100 mila posti di lavoro previsti con l’attivazione dei cantieri - aggiungono -. Inoltre, l’Alta Velocità è un tassello fondamentale per l'economia oltre che per assolvere alla richiesta di mobilità di cittadini e imprese. Dove esistono i collegamenti AV è stato registrata anche una decisa crescita del Pil, un’opportunità che il Sud non può perdere per l’incapacità di questo governo, che non perdere le poltrone è pronto a sacrificare il futuro del Mezzogiorno". (com)