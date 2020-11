Speciale energia: Syrian Gas Company, realizzato surplus di 5,7 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ghassan Tarraf, direttore generale della Syrian Gas Company (Sgc), ha annunciato che la compagnia ha realizzato tutti i progetti di produzione e investimento previsti per l’anno in corso, ottenendo un surplus di circa 3 miliardi e mezzo di lire siriane (circa 5,7 milioni di euro). I progetti, ha sottolineato il direttore della Sgc, sono stati realizzati autonomamente e su base locale, come localmente è avvenuta la fabbricazione di componenti danneggiati. Fra i progetti più importanti realizzati dalla Sgc, ha dichiarato Tarraf all’agenzia di stampa siriana “Sana”, figurano il montaggio di compressori, turbine e pompe in una centrale a gas nel sud della regione centrale del paese, allo scopo di conservare meglio il gas estratto dai giacimenti vicini; l’estrazione della maggior quantità possibile di gas dalle riserve esistenti; l'investimento nei giacimenti di Qara - al Bureij - Dayr Atiyah, a nord della capitale Damasco. (Res)