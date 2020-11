Speciale energia: ministro Petrolio Iraq invita imprese a investire in progetto raffineria Al Faw

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio dell’Iraq, Ihsan Abdul Jabbar Ismail, ha confermato che il ministero desidera realizzare nuovi progetti di investimento per aumentare la capacità produttiva del paese in termini di derivati petroliferi, sulla base di elevati standard tecnici. In un comunicato, il ministro ha affermato che il dicastero sta riprendendo le procedure necessarie per “invitare nuovamente le compagnie di tutto il mondo a partecipare all’esecuzione del progetto della raffineria di Al Faw, nel governatorato di Bassora”. La raffineria rientra, secondo il ministro, fra “i grandi e importanti progetti strategici nell’ambito dello sviluppo sostenibile, e dello sviluppo dell’industria petrolifera del Paese”. Secondo quanto ha aggiunto il ministro, gli standard produttivi nella raffineria saranno conformi ai parametri internazionali (Euro 5), e al progetto sarà successivamente aggiunto – in futuro – anche un complesso petrolchimico. Il ministero, ha aggiunto Abdul Jabbar, ha numerosi piani e progetti nel settore dei derivati dal petrolio, “per realizzare l’autosufficienza nel consumo locale di carburanti” e per terminare “l’importazione di prodotti petroliferi”, che costano allo Stato grandi somme di denaro. (Res)