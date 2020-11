Speciale energia: ministro saudita, Riad vuole essere il massimo esportatore di idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il maggior esportatore di petrolio del mondo, l’Arabia Saudita, pianifica attualmente di diventare anche il principale fornitore di idrogeno, visto come un elemento cruciale per combattere il cambiamento climatico. Riad ha piani “ambiziosi” al riguardo, e non “sarà sfidata da nessuno come massimo esportatore di idrogeno sulla Terra”, ha detto il ministro saudita dell’Energia, Abdulaziz bin Salman, nel corso di una conferenza stampa. Le riserve di gas naturale del regno, ha detto il ministro, ripreso dal quotidiano "Gulf News", consentono la produzione di idrogeno blu (o decarbonizzato), di cui il Paese ha recentemente spedito un carico in Giappone dopo averlo convertito in ammoniaca. Il regno pianifica anche di produrre idrogeno a partire dall’energia solare (cosiddetto idrogeno verde), a partire dal 2025, in un impianto da 5 miliardi di dollari nell’avveniristica città di Neom, in costruzione sul Mar Rosso. (Res)