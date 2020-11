Speciale energia: Spagna, accordo Novartis con Acciona, Edp e Enel per fornitura energia "verde"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale farmaceutica Novartis ha firmato in Spagna un accordo con Acciona, Edp Renewables ed Enel Green Power per la produzione di energia elettrica rinnovabile con l'obiettivo di coprire il 100 per cento dei suoi consumi in Europa. Secondo quanto reso noto in una nota, ha sottoscritto accordi di acquisto virtuale di energia elettrica (Vppa) per oltre 275 MW generata nel Paese iberico in 6 impianti solari e parchi eolici di nuova costruzione. Questa iniziativa fa di Novartis la prima azienda farmaceutica a puntare totalmente sulle energie rinnovabili. I progetti dovrebbero essere operativi entro il 2023 con l'obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica nei prossimi 10 anni. Nello specifico, Acciona realizzerà due impianti solari a Almendralejo (Badajoz) e a Jarafuel (Valencia), con una capacità complessiva di 169 MW, di cui circa 135 MW saranno utilizzati per alimentare Novartis, che dovrebbero entrare in funzione all'inizio del 2023. Enel Green Power invece fornirà 79 MW mediante il parco eolico di Villar de los Navarros (Saragozza) che sarà operativo nei primi mesi del 2022. Infine, Edp Renewables svilupperà un parco eolico da 36 MW in provincia di Saragozza e una centrale solare da 30 MW in provincia di Cadice. (Spm)