Speciale energia: premier spagnolo Sanchez, idrogeno verde imprescindibile per ripresa Paese

- La tabella di marcia dell'idrogeno verde è un mezzo per realizzare una transizione ecologica "giusta ed imprescindibile" che possa guidare la rinascita economica della Spagna dalla pandemia del coronavirus che "non sarà un ostacolo alla lotta contro l'emergenza climatica". Lo ha affermato il primo ministro, Pedro Sanchez, nel suo discorso di apertura della conferenza "L'idrogeno rinnovabile: un'opportunità per la Spagna". Il premier ha ricordato che il governo stanzierà 1,5 miliardi di euro dei fondi europei del Piano per la ripresa per promuovere lo sviluppo dell'idrogeno verde nei prossimi tre anni spiegando come la Spagna "sia il Paese europeo con il maggior potenziale" in questo campo. Sanchez ha poi sottolineato che nel progetto di bilancio generale dello Stato in fase di discussione, l'esecutivo ha stanziato 100 milioni di euro per le tecnologie legate all'idrogeno avranno che permetteranno di finanziare 60 aziende. Nel complesso, il piano spagnolo per promuovere l'idrogeno verde prevede la mobilitazione di 8,9 miliardi di euro, in collaborazione pubblico-privato, fino al 2030. Nel Paese sono già in corso importanti progetti come di Iberdrola e Fertiberia a Puertollano da 800 MW, la stazione di rifornimento di idrogeno nel porto di Valencia, l'impianto di Petronor (Repsol) a Bilbao o il treno a idrogeno che collegherà Saragozza con Pau (Francia). "Abbiamo tutti i requisiti per essere una potenza mondiale nel campo dell'energia pulita e come governo della Spagna dobbiamo garantire che questi obiettivi siano raggiunti dando fiducia attraverso proposte valide e rigorose con un effetto trattore", ha concluso il premier. (Spm)