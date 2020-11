Speciale energia: accordo di 10 anni tra Enel Green Power e Novartis per 100 per cento rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel Green Power, controllata per l'energia rinnovabile del gruppo Enel, e Novartis, multinazionale farmaceutica, hanno firmato un Virtual power purchase agreement (Vppa) della durata di dieci anni per circa 78 Mw di energia rinnovabile. Tale Vppa paneuropeo sarà operativo da gennaio 2022 e aiuterà Novartis a raggiungere i suoi obiettivi in termini di elettricità rinnovabile al 100 per cento e carbon neutrality nelle sue operazioni in Europa entro il 2025. Lo riferisce una nota del gruppo Enel. L'energia fornita nel quadro di questo Vppa verrà prodotta dal parco eolico di Tico da 179,9 Mw, situato nella provincia spagnola di Saragozza, che sarà operativo dall'inizio del 2022. Attraverso questo accordo, l'energia rinnovabile fornita a Novartis eviterà l'immissione nell'atmosfera di circa 96.400 tonnellate di CO2 ogni anno. (Com)