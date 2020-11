Nato: ministro Esteri romeno a colloquio con Stoltenberg, focus su sicurezza e vicinato orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri della Romania, Bogdan Aurescu, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, occasione con cui sono stati discussi temi prioritari dell'agenda dell'Alleanza, in prospettiva della riunione dei ministri degli Esteri della Nato che si svolgerà all'inizio di dicembre. Secondo quanto riferito dalla diplomazia romena, al centro dei colloqui sono stati il processo di adattamento della Nato alle attuali sfide alla sicurezza, il rafforzamento della parte alleata della deterrenza e della difesa sul fianco orientale, il progresso del dialogo e della cooperazione con i partner nel vicinato orientale, gli impegni operativi in corso e le misure per aumentare la resilienza alleata. Stoltenberg ha ringraziato la Romania per il suo impegno attivo nei confronti dell'Alleanza e per i suoi contributi sostanziali alla Nato, compresa l'assegnazione del 2 per cento del Pil per la difesa, la partecipazione coerente alle missioni e operazioni in corso e l'ospitalità della base militare di Deveselu. (segue) (Rob)