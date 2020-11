Nato: ministro Esteri romeno a colloquio con Stoltenberg, focus su sicurezza e vicinato orientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, il segretario generale della Nato ha espresso apprezzamento per l'ospitalità da parte della Romania, insieme all'Alleanza il 10 novembre, della Conferenza annuale sul controllo degli armamenti, il disarmo e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il ministro Aurescu ha ribadito il fermo impegno della Romania nei confronti dell'Alleanza, la sua determinazione a contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi e al proseguimento del processo di adattamento della Nato alle nuove realtà. Aurescu ha ricordato durante la discussione che nel 2021 verranno celebrati 10 anni dalla firma dell'accordo tra Romania e Usa che ha creato la base giuridica per l'ubicazione del sistema di Deveselu - l'Accordo tra Romania e USA sull'ubicazione in Romania del sistema di difesa degi Stati Uniti contro i missili balistici, il capo della diplomazia rumena proponendo al Segretario generale di segnare questo importante momento per Romania, Usa e Nato. Aurescu ha sottolineato, nel contesto, l'importanza vitale delle relazioni transatlantiche, esprimendo la convinzione che il processo in corso di consolidamento della dimensione politica dell'Alleanza "Nato 2030" contribuirà all'aumento della coesione tra gli alleati e all'efficienza delle azioni congiunte. (segue) (Rob)