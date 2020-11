﻿Difesa: Tofalo, Marina Militare assetto strategico al servizio del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina Militare è un assetto strategico della Difesa. Grazie ad assetti specializzati in grado di esprimere una vasta gamma di capacità operative trasversali e flessibili, è impiegata in tante attività a favore della collettività. Lo afferma in una nota il Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. "Non ultima, la collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico per la ricognizione del fondo e delle infrastrutture sottomarine della piattaforma petrolifera fissa "Vega" al largo delle coste della Sicilia meridionale. L'intervento rappresenta una preziosa opportunità che consente di ottimizzare l'impiego delle rispettive risorse nel comune interesse del Paese e fornire alla comunità scientifica dati aggiornati sulle aree marine di maggior interesse, con l'obiettivo di tutelare la sicurezza dell'ambiente marino e più in generale gli interessi nazionali sul mare e nel mare", aggiunge. (Rin)