Roma: avvicina alle spalle donna e le ruba smartphone, arrestato 26enne al Pigneto

- Ieri sera, i carabinieri della stazione Roma piazza Dante, unitamente alla Sezione motociclisti del nucleo radiomobile di Roma, hanno arrestato un 26enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, riconosciuto quale autore di un furto con destrezza avvenuto, poco prima, in via Pesaro. Il malvivente ha avvicinato alle spalle una 48enne che passeggiava lungo la via e, approfittando della sua distrazione, l’ha derubata dello smartphone che custodiva nella borsa ed è scappato. (segue) (Rer)