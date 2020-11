Università: approvato il Comunicato di Roma, verso uno spazio educativo europeo interconnesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 49 Paesi dello Spazio Europeo dell’Istruzione superiore (European Higher Education Area - EHEA), che hanno preso parte oggi alla conferenza ministeriale "EheaRome2020", hanno approvato il Comunicato di Roma, il documento che darà indicazioni sui prossimi dieci anni di lavoro dell'intero organismo per sviluppare uno Spazio educativo europeo più inclusivo, innovativo, interconnesso e resiliente. Tra gli obiettivi dei Paesi aderenti all’Ehea, che da oggi conta come membro anche la Repubblica di San Marino, quello di un'area in cui studenti, personale e laureati possono muoversi liberamente per studiare, insegnare e fare ricerca, ampliando le opportunità offerte dallo sviluppo tecnologico per l'apprendimento e l'insegnamento basati sulla ricerca.Una mission ribadita anche dal ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, in chiusura della conferenza, ospitata dall'Italia e sulla quale ha lavorato il Segretariato italiano del Bologna Follow-up Group (Bfug), il cui responsabile è Luca Lantero, direttore del Cimea, Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche.La ministeriale "rappresenta senza dubbio un punto di svolta" per "guardare ai processi educativi globali" e spalancare "le porte agli studenti ed ai docenti di tutto il mondo, affinché possano trovare nel nostro grande spazio educativo, un luogo dove accrescere le loro conoscenze, migliorare la loro condizione, imparare nuovi approcci di dialogo e di confronto", ha detto Manfredi in chiusura, prima di sottoporre gli Stati all'approvazione del testo."Dobbiamo prendere atto del fatto che sussistono, sia dentro che fuori lo spazio europeo dell’istruzione superiore, contesti di particolare complessità. Ciononostante, mi pare di tutta evidenza la volontà emersa dagli interventi di oggi, di ribadire come la comunità accademica internazionale prescinda dalle divisioni geopolitiche e culturali, basando la propria credibilità nella società, sul primato della scienza secondo coscienza", ha spiegato Manfredi. (Rin)