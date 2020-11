Spagna: al via dal 23 al 29 novembre la "Settimana della cucina italiana nel mondo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 23 al 29 novembre prenderà avvio in Spagna la V edizione della "Settimana della cucina italiana nel mondo" con un ricco programma di attività, promosso dall'ambasciata d'Italia a Madrid e realizzato con la collaborazione del consolato generale di Barcellona, dell'Agenzia per il commercio estero (Ice) e degli Istituti e Camere di commercio di Madrid e Barcellona. La rassegna si aprirà con una "Cena con Artusi". Si tratta di uno speciale omaggio per giornalisti, blogger e influencer spagnoli che riceveranno a casa una cena elaborata secondo le ricette del celebre scrittore, gastronomo e critico letterario Pellegrino Artusi, di cui ricorrono quest'anno i 200 anni dalla nascita. L'omaggio comprenderà ad una copia dell'opera "La scienza in cucina e l'arte del mangiar bene", pubblicata nel 1891 e in cui sono raccolte 790 ricette dalle diverse regioni italiane: un vero e proprio "codice" della cultura gastronomica italiana. Nel solco delle attività avviate nelle scorse edizioni della rassegna tramite il progetto "ITmakES Food&Wine", anche quest'anno grande attenzione è riservata alla formazione di giovani chef e sommelier grazie al ciclo di video-lezioni in lingua spagnola realizzate in collaborazione con "Alma" e la Scuola internazionale di cucina italiana di Colorno (Pr). In un momento che vede limitate possibilità di incontro, la "Settimana della cucina italiana nel mondo" è anche l'occasione per tornare ad aprire simbolicamente le porte dell'ambasciata d'Italia a Madrid ai tanti amanti della cucina italiana in Spagna, attraverso le video-ricette dello chef dell'ambasciata Giuseppe Ferraro. (segue) (Spm)