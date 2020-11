Spagna: al via dal 23 al 29 novembre la "Settimana della cucina italiana nel mondo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla promozione dell'apprendimento della lingua italiana è invece dedicato il ciclo di lezioni "Lettere in Padella": uno chef e un docente di italiano si affiancheranno per far conoscere al pubblico spagnolo vocabolario ed espressioni collegate alla cucina italiana. "Sono particolarmente lieto che, anche nelle circostanze attuali, sia stato possibile dare vita ad un calendario di attività particolarmente intenso per questa nuova edizione della settimana della cucina italiana. Grazie all'impegno corale di tutte le istituzioni italiane in Spagna abbiamo potuto conciliare iniziative esperienziali ed eventi digitali dedicati alla valorizzazione della nostra cucina e dei nostri territori", ha commentato l'ambasciatore a Madrid Riccardo Guariglia. "Penso che da questa rassegna emergano molti elementi significativi, che vanno anche al di là dell'azione di promozione enogastronomica. Mi riferisco alla volontà, pure nel nuovo contesto, di mantenere alta l'attenzione verso le iniziative rivolte alla formazione dei giovani, in un momento in cui c'è bisogno di investire più che mai sul futuro e sull'innovazione di un settore, quello della ristorazione, che sta attraversando una fase particolarmente complessa", ha aggiunto il diplomatico. (Spm)