Uganda: scontri dopo arresto oppositore Bobi Wine, polizia disperde manifestanti

- La polizia ugandese ha lanciato gas lacrimogeni e sparato proiettili veri contro i manifestanti che dai ieri protestano contro l’arresto del leader dell’opposizione Robert Kyagulanyi, meglio noto come Bobi Wine. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui c’è una forte presenza di polizia in diverse parti della capitale Kampala, mentre alcune strade del centro della città sono state bloccate con pneumatici dati e cumuli di rifiuti alle fiamme. Nel frattempo, secondo la polizia, è salito ad almeno sette morti il bilancio degli scontri scoppiati a Kampala e in altre città dell’Uganda, mentre decine di persone sono rimaste ferite. L'oppositore, già detenuto e rilasciato più volte in passato, è stato arrestato per aver organizzato una manifestazione non autorizzata nell’ambito della campagna elettorale in vista delle elezioni generali del prossimo 14 gennaio. L’arresto, secondo quanto riferisce il quotidiano “Daily Monitor”, è avvenuto nel distretto di Luuka, nell’est del Paese, dove Bobi Wine avrebbe dovuto rivolgersi ai suoi sostenitori. La polizia lo ha accusato di aver violato le misure di sicurezza imposte nell’ambito del contrasto alla pandemia di Covid-19, che fra le altre cose prevedono il divieto di riunioni pubbliche. Nel frattempo i candidati alla presidenza in vista delle elezioni generali del prossimo 14 gennaio hanno sospeso le loro campagne, chiedendo il rilascio dei colleghi concorrenti. (segue) (Res)