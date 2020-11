Uganda: scontri dopo arresto oppositore Bobi Wine, polizia disperde manifestanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche i generali dell'esercito in pensione Mugisha Muntu e Henry Tumukunde, entrambi candidati alla presidenza, hanno chiesto che la polizia fermi la violenza contro i candidati e i loro sostenitori dopo che diversi eventi elettorali dell'opposizione sono stati interrotti o bloccati dalla polizia. Le violenze sono state condannate dagli Stati Uniti che tramite la loro missione diplomatica a Kampala hanno esortato "tutte le parti a rinunciare alla violenza" e ad adottare misure per ridurre le tensioni. Già nelle scorse settimane Bobi Wine era stato arrestato insieme a decine di suoi sostenitori dopo aver ufficialmente depositato la sua candidatura alle elezioni. Gli arresti erano avvenuti dopo che Wine si era rifiutato di essere ricondotto con la forza nella sua abitazione dalle forze dell'ordine, rivendicando il diritto di recarsi presso la sede del partito per il lancio del suo manifesto elettorale. L'oppositore sfiderà il presidente uscente Yoweri Museveni, che correrà per un sesto mandato alla guida del Paese, insieme ad altri otto candidati: fra questi figurano l'ex comandante dell'esercito Mugisha Muntu e l'ex ministro della Sicurezza generale Henry Tumukund. (Res)